Сроки завершения капремонта Красносвободненской школы-интерната вновь перенесли

Сроки завершения капитального ремонта здания Красносвободненской школы-интерната вновь перенесли. Работы должны были завершить до 30 апреля, теперь, по новым срокам, объект должны сдать до 1 июля этого года.
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