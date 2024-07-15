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    Счас шнурки нагладимВ Госдепе выступи...

Трамп заявил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев

Трамп заявил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев

REUTERS/Carlos Barria Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения полностью переписал свою речь, подготовленную для выступления перед однопартийцами на Национальном съезде Республиканской партии в Висконсине.

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