Трамп заявил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев

REUTERS/Carlos Barria Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения полностью переписал свою речь, подготовленную для выступления перед однопартийцами на Национальном съезде Республиканской партии в Висконсине.
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