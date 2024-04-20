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Петербургский дневник

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Ленинградский зоопарк снял мини-фильм о тигровом питоне, который может целиком заглотить обезьяну и даже небольшую козу

Ленинградский зоопарк снял мини-фильм о тигровом питоне, который может целиком заглотить обезьяну и даже небольшую козу

Процесс переваривания пищи у этой змеи может занимать более недели Ленинградский зоопарк разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мини-фильм о тигровом питоне, который может целиком заглотить обезьяну и даже небольшую козу.

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