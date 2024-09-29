Google ограничил создание новых аккаунтов. Для пользователей с российскими номерами

Минцифры России предупреждает о проблемах с созданием новых аккаунтов Google для россиянМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) подтвердило введение ограничений со стороны Google на создание новых учетных записей для пользователей из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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