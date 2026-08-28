Захарова заявила о подготовке провокации в Буче британцами по лекалам Геббельса

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» заявила, что информационная провокация в Буче была подготовлена по лекалам нацистской пропаганды, использованной в конце 1944 года для дискредитации Красной армии.