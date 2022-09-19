Стоматолог Ковальчук: для профилактики проблем с зубами ребенок должен посещать врача раз в полгода

Кариес у ребенка может начать развиваться с двух лет, поэтому посещать детского стоматолога лучше не реже, чем раз в полгода, рассказал "Мосленте" стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук.