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Стоматолог Ковальчук: для профилактики проблем с зубами ребенок должен посещать врача раз в полгода

Стоматолог Ковальчук: для профилактики проблем с зубами ребенок должен посещать врача раз в полгода

Кариес у ребенка может начать развиваться с двух лет, поэтому посещать детского стоматолога лучше не реже, чем раз в полгода, рассказал "Мосленте" стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук.

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