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Не сработало: глава API негативно высказался о санкциях США против российской нефти

Не сработало: глава API негативно высказался о санкциях США против российской нефти

Не сработало: глава API негативно высказался о санкциях США против российской нефти Татьяна АрестоваЭксперты и представители нефтяной отрасли ранее уже высказались о неэффективности санкций, введенных администрацией Джо Байдена в отношении нефти из России.

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