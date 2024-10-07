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  • Сергей Иванов
    И почему дома не сиделось?Пропавшие в Непал...
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    Такие же дураки. Не зря в народе их зовут госДурой.Налог на бездетность

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского могут ликвидировать из-за провала на фронте

Украинского президента Владимира Зеленского могут физически ликвидировать из-за провала на фронте. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), блогер Ларри Джонсон выразил мнение о том, что Зеленского могут уничтожить, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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