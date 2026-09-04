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Государства СНГ договорились об усилении сотрудничества в сфере разведки

Государства СНГ договорились об усилении сотрудничества в сфере разведки

В условиях нарастающей геополитической напряженности на мировой арене главы разведывательных и специальных служб государств СНГ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, 4 сентября сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

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