Пугачева обратилась к поклонникам: «Душой с вами»

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором поблагодарила фанатов за то, что они вместе с ней отмечали первое воскресенье весны.
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