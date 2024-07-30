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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Извини, Эм Джей». Ник Янг назвал Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен

По мнению чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт», таковым является 39-летний форвард «Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс.

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