AAAА-игра Skull and Bones от Ubisoft уже продается за $20 всего через три месяца после выхо...

AAAА-игра Skull and Bones от Ubisoft уже продается за $20 всего через три месяца после выходаSkull and Bones, игра, которой Ubisoft гордилась и на разработку которой потратила годы, оказалась довольно разочаровывающим релизом.
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