Йоханнес Клэбо: «Решение FIS отстранить Большунова было правильным. Посмотрим, чем все это закончится»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, что он думает об участии Александра Большунова в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

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