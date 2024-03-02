Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что турнир должен постоянно развиваться. «Игры Будущего — такой формат, который должен всё время развиваться, это наш плюс перед догматическими форматами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии