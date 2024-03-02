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Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться

Руководитель Игр Будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что турнир должен постоянно развиваться. «Игры Будущего — такой формат, который должен всё время развиваться, это наш плюс перед догматическими форматами.

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