Калифорния в огне: мощный пожар в Лос-Анжелесе уничтожил дома Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон

Калифорния в огне: мощный пожар в Лос-Анжелесе уничтожил дома Леонардо Ди Каприо и Пэрис ХилтонРазрушительный пожар в Калифорнии, начавшийся в ночь с 7 на 8 января, может стать самым дорогостоящим в истории США.