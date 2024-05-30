Омск – полная фигня. . если тусоваться только на Ленина, Иртышской набережной и не вылезать из Торговых центров.
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Омск – полная фигня. . если тусоваться только на Ленина, Иртышской набережной и не вылезать из Торговых центров.