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Politico: ЕК увидела риск конфликта в Европе из-за дефицита воды

Politico: ЕК увидела риск конфликта в Европе из-за дефицита воды

Global Look Press/Mimmo Lamacchia/Keystone Press Agency Дефицит воды грозит конфликтом неподготовленным к глобальному потеплению европейским странам, пишет Politico со ссылкой на коммюнике Еврокомиссии, которое планируется опубликовать на следующей неделе.

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