В России появился вирус, похищающий деньги на смартфонах

Globallookpress Ведущий исследователь мобильных угроз "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев рассказал, что Россию атакуют новые вирусы, приживающиеся на смартфонах, которые впоследствии крадут деньги пользователя практически без его участия.
Globallookpress Ведущий исследователь мобильных угроз "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев рассказал, что Россию атакуют новые вирусы, приживающиеся на смартфонах, которые впоследствии крадут деньги пользователя практически без его участия.
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