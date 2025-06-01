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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    вот! к сожалению таких кандидатов отсеивают заранееАзиаты захватываю...
  • yagmur XXX
    Точно.Хотите правду? За...
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    Потому что в страну, по прежнему, может приехать всякая шваль и ничего не предпринимается, чтобы это предотвратить. А...Хотите правду? За...

"Это не мы, это нацики". Это мы услышим завтра на переговорах о подрыве поездов под Брянском?

"Это не мы, это нацики". Это мы услышим завтра на переговорах о подрыве поездов под Брянском?

Если завтра в Стамбуле российско-украинские переговоры все-таки состоятся и наши переговорщики во главе с Мединским спросят противоположную сторону - что это было? Как вы пошли на подрывы мостов в Брянской и Курской областях и мирных гражданских поездов, перевозивших ни какие-то там снаряды, а людей - женщин и детей, то я прям вижу какой будет ответ.

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Комментарии
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ВТ
Валерий Тимофеев
У меня простой вопрос, что нужно сотворить с Россией, чтобы она ввела смертную казнь за теракты, возродила Смерш?????
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16 час.
Светлана Арт
Какие на хрен переговоры) сегодня в хохляндии не должно остатья ни одного моста, вокзала и весь центр киева разбомбить, до кучи) нет слов! Нет сил!
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15 час.
Александр Т
Об этом надо Путина спросить! Видать боится прослыть тираном. А вот мямлей и размазнёй быть не страшно.
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13 час.
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