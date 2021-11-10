Фантастическая доверчивость русских Вместо подзаголовка: «Отличаясь храбростью и силой, с достоинством встречавший открытый вызов врагов, державный народ пасовал перед хитростью, обманом и лицемерием, чем постоянно пользовались его враги: Геройская откровенность Святослава “Иду на вы” и до сих пор сказывается в русском народе; не могут русские понять, что есть враги, бесстыдно надевающие личину дружбы, открывая “братские объятия” только для того, чтобы вернее задушить бросающегося в них».