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Депутат Фенкер озабочен паникой в Дании из-за заявлений Трампа о Гренландии

Депутат Фенкер озабочен паникой в Дании из-за заявлений Трампа о Гренландии

Депутат Гренландии от правящей коалиционной партии Сиумут Куно Фенкер высказал обеспокоенность в связи с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии, которые вызвали серьёзное беспокойство в Дании.

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