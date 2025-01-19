Депутат Фенкер озабочен паникой в Дании из-за заявлений Трампа о Гренландии

Депутат Гренландии от правящей коалиционной партии Сиумут Куно Фенкер высказал обеспокоенность в связи с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии, которые вызвали серьёзное беспокойство в Дании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии