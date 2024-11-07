Трамп сменил Байдена — Тайвань сменит Киев? Азиатско-Тихоокеанский регион под угрозой эскалации

Фото:ca.news.yahoo.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом сулит радикальные изменения в геополитической стратегии США, особенно в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона.
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