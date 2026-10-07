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Красный Север

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«Почта России» анонсировала скидку на подписку 20% до 16 октября

«Почта России» анонсировала скидку на подписку 20% до 16 октября

Ямальцам предложили оформить подписку на избранные издания со скидкой 20%. Акция действует до 16 октября, сообщили в пресс-службе УФПС ЯНАО.

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