Медведев в День России опубликовал карту с Украиной в составе РФ

Среди зарубежных стран на карте указана только Польша, остальные показаны без названияЗаместитель председателя Совета безопасности РФ поздравил сограждан с Днем России, опубликовав анимированную карту с Украиной в составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии