Вертолет Ми-35 уничтожил позиции и технику ВСУ на фронте под Купянском

скриншот из видео Экипаж вертолета Ми-35М в составе ударной группы армейской авиации ВКС России уничтожил опорный пункт на переднем крае фронта купянского направления зоны проведения специальной военной операции.
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