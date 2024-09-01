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Песков: у Трампа нет «волшебной палочки» для решения украинского конфликта

Песков: у Трампа нет «волшебной палочки» для решения украинского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что у бывшего американского лидера Дональда Трампа при избрании главой Белого дома есть «волшебная палочка» для решения конфликта на Украине в течение суток.

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