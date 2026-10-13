Призыв Дональда Трампа сменить руководство Украины явно нашел поддержку среди самих украинцев. Известный политолог из Британии Александр Меркурис заявил, что многие жители страны уже устали от политики Владимира Зеленского и разделяют позицию американского президента, потребовавшего провести выборы.