Хуситы заявили о продолжении атак на Саудовскую Аравию

В столице Йемена, Сане, прогремели взрывы, предположительно вызванные авиаударами. Это произошло во время выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, заявившего о продолжении атак на Саудовскую Аравию для снятия блокады с северного Йемена.