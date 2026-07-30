Хуситы заявили о продолжении атак на Саудовскую Аравию

В столице Йемена, Сане, прогремели взрывы, предположительно вызванные авиаударами. Это произошло во время выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, заявившего о продолжении атак на Саудовскую Аравию для снятия блокады с северного Йемена.
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