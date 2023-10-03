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21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

На самом деле быть веганом не так уж и трудно – ведь можно есть столько вкусностей! Не верите? Читайте пост, и вы узнаете, что это чистая правда!Быть веганом – это хорошо для животных и для планеты в целом.

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