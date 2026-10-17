«Спутникс» увеличит разрешение спутниковой съёмки с 0,8 до 0,5 метра Российская компания «Спутникс» планирует создать спутники дистанционного зондирования Земли с разрешением съёмки до 0,5 м.
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