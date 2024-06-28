Нет вариантов: президент Сербии не верит в китайский мирный план по Украине

(240508) -- BELGRADE, May 8, 2024 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping and Serbian President Aleksandar Vucic sign a joint statement on the building of a China-Serbia community with a shared future in the new era, after their talks in Belgrade, Serbia, on May 8, 2024.
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