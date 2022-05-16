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Орлов о «Зените»: «Алип и Чистяков не соответствуют уровню чемпионской команды. Если бы «Зенит» выступал в ЛЧ, пропустил бы под 30 голов за чемпионат»

Геннадий Орлов считает, что защитники «Зенита» не соответствуют уровню команды. Комментатор подвел итоги матча со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ (1:1).

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