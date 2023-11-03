Швейцарии грозит пророссийский поворот

Владимир Игнатьев

Представьте, что исчезли всё страны с людьми, кроме России, и что делать? Жить дальше, так как будто так и было задумано... Швейцария, сша, Европа и прочая шелуха должны исчезнуть из нашего миропонимания, как будто их никогда и не было, только тогда жизнь в стране нормальной будет... Сами себе хозяевами быть должны...