Швейцарская народная партия провозгласила радикальное изменение политики страны @ IMAGO/dieBildmanufaktur/Andreas Haas/ТАСС Tекст: Кирилл Аверьянов Похоже, еще одна европейская страна готовится смягчить свой антироссийский настрой.
Швейцарии грозит пророссийский поворот
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Игнатьев
Представьте, что исчезли всё страны с людьми, кроме России, и что делать? Жить дальше, так как будто так и было задумано... Швейцария, сша, Европа и прочая шелуха должны исчезнуть из нашего миропонимания, как будто их никогда и не было, только тогда жизнь в стране нормальной будет... Сами себе хозяевами быть должны...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии