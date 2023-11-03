БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Швейцарии грозит пророссийский поворот

Швейцарии грозит пророссийский поворот

Швейцарская народная партия провозгласила радикальное изменение политики страны @ IMAGO/dieBildmanufaktur/Andreas Haas/ТАСС Tекст: Кирилл Аверьянов Похоже, еще одна европейская страна готовится смягчить свой антироссийский настрой.

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Комментарии
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Владимир Игнатьев
Представьте, что исчезли всё страны с людьми, кроме России, и что делать? Жить дальше, так как будто так и было задумано... Швейцария, сша, Европа и прочая шелуха должны исчезнуть из нашего миропонимания, как будто их никогда и не было, только тогда жизнь в стране нормальной будет... Сами себе хозяевами быть должны...
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