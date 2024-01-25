Выигравшая торги компания сделает проект трассы Свердловская область – ХМАО за копейку

При этом изначально власти готовы были выложить за него 130 млн рублейВсего за копейку готова создать проект трассы Свердловская область – ХМАО компания "УралДорТехнологии", выигравшая в результате на торгах.
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