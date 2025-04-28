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На испытаниях SJ-100 проверили российский автопилот

На испытаниях SJ-100 проверили российский автопилот

В ходе очередного, длившегося более четырех часов, полета проходящего испытания российского SJ-100 экипаж проверил отечественную систему автоматического управления, пишет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» в своем Telergram-канале.

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