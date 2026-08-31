Минфин США прогнозирует длительное давление на Иран в течение месяцев

Глава Министерства финансов США, Скотт Бессент, на встрече "Большой двадцатки" сообщил, что кампания экономического давления на Иран может продолжаться недели или месяцы, подчеркивая длительный характер санкционных мер.
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