Депутат Государственной Думы Леонид Огуль: В Астрахани врачи подарят детям чудо

Без лечения ребёнок с расщелиной губы и особенно нёба не может нормально питаться, часто для него физически невозможно улыбаться, ему трудно выговаривать звуки, его не понимают окружающие, дразнят другие дети.
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