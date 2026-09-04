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Пронедра

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Сделка Трампа по Венесуэле не приведет к снижению цен на нефть

Сделка Трампа по Венесуэле не приведет к снижению цен на нефть

План администрации Дональда Трампа по установлению контроля над значительной частью нефтяных ресурсов Венесуэлы оказался гораздо сложнее, чем может показаться после громких заявлений Вашингтона.

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