Сделка Трампа по Венесуэле не приведет к снижению цен на нефть

План администрации Дональда Трампа по установлению контроля над значительной частью нефтяных ресурсов Венесуэлы оказался гораздо сложнее, чем может показаться после громких заявлений Вашингтона.
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