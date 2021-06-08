Kia представила новый Sportage

Пятое поколение модели получило концепцию дизайна под названием «Объединенные противоположности». Решетка радиатора Tiger Nose исчезла, а ее место заняла решетка Digital Tiger Face, которая растянулась во всю ширину передней части автомобиля.
Пятое поколение модели получило концепцию дизайна под названием «Объединенные противоположности». Решетка радиатора Tiger Nose исчезла, а ее место заняла решетка Digital Tiger Face, которая растянулась во всю ширину передней части автомобиля.
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