МегаФон удвоил количество умных устройств

МегаФон проанализировал динамику использования M2M сим-карт за последние пять лет. Интенсивнее всего мобильный интернет для умных устройств используют организации, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также промышленные предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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