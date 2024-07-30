Толстокожие бронетранспортёры для СВО

Брошенный нашими бойцами на нейтральной полосе Т-54 с «мангалом» для перевозки десанта, 2024 годПоявившийся в какой-то момент в зоне СВО наш танк с развитой дополнительной, самодельной защитой – «царь мангал» (жаргонизмов в адрес этой конструкции было придумано немало, но этот, наверное, самый распространённый), стал настоящей сенсацией и информационной бомбой.
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