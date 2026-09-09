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Гинеколог Ерофеева назвала риски ЭКО для женщин старше 50 лет

Гинеколог Ерофеева назвала риски ЭКО для женщин старше 50 лет

Беременность после 50 лет создает серьезную нагрузку на организм из-за возрастных заболеваний и изменений иммунитета, заявила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

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