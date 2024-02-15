Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников

Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников

Политнавигатор Украина заявила о потоплении еще одного российского корабля Украина заявила о потоплении большого десантного корабля «Цезарь Куников» в результате удара по нему морских дронов в открытом море в районе Южного берега Крыма, распространив видео атаки.

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Комментарии
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Кошмар
Вероятно, цель атак ВСУ на наши корабли - спровоцировать военные действия по захвату украинского черноморского побережья. Тем самым оттянуть часть наших сил с фронта, ослабив давление  российских войск  на ВСУ.
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4 час.
Леонид Никулин
сво -это когда на территории противника .. но какое ж сво когда убивают и жгут на нашей территории .опять погибшие в белгороде включая детей..5 кораблей  флота уничтожены...и каким бы человепк не был патроиотом и как бы не любил Родину и ненавидел врага..-этот человек начинает не понимать -если вс  не могут себя защитить то как защититься простым мирным людям
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2 час.
николай ткаченко
Бандерлоги думкою перемогают. Это у них в крови.
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1 час.

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