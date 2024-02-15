Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников

Леонид Никулин

сво -это когда на территории противника .. но какое ж сво когда убивают и жгут на нашей территории .опять погибшие в белгороде включая детей..5 кораблей флота уничтожены...и каким бы человепк не был патроиотом и как бы не любил Родину и ненавидел врага..-этот человек начинает не понимать -если вс не могут себя защитить то как защититься простым мирным людям