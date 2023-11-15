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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратный обладатель Кубка Либертадорес Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад» Бензема. Контракт – по схеме «1,5+1,5»

Двукратный обладатель Кубка Либертадорес Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад» Бензема. Контракт – по схеме «1,5+1,5»

Команду из Джидды возглавит Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports. 47-летний специалист подпишет контракт с саудовским клубом на полтора года с опцией продления на такой же срок.

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