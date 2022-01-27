На Украине готовят снайперов для городских условий боя

Украинские пограничные специалисты мобильной бригады ДОЗОР разместили видео на странице в Facebook Госпогранслужбы Украины, на котором продемонстрировали, как готовят снайперов к стрельбе в городских условиях, – сообщает украинское издание Страна.
Украинские пограничные специалисты мобильной бригады ДОЗОР разместили видео на странице в Facebook Госпогранслужбы Украины, на котором продемонстрировали, как готовят снайперов к стрельбе в городских условиях, – сообщает украинское издание Страна.
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