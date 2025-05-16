Крымскому мосту нужны мобильные комнаты матери и ребёнка, биотуалеты и волонтёры, — доцент Вахрушев Ирэн ОрлонскаяПункты пропуска на Крымском мосту требуют внедрения специализированного туристического сервиса.
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