Моu Новости

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    И что? На фото обе красивые! Без макияжа даже лучше! ИМХО!Нравится девушка?...
  • Россиянин
    Надо узнать фамилию ублюдка. А еще лучше и фото увидеть. Припомним, когда работу искать будешь.Украинский пилот ...

Путин и Байден отказались от совместной пресс-конференции

Команда президента США отказалась от идеи совместной пресс-конференции Джо Байдена с Владимиром Путиным после будущей их встречи в Швейцарии, чтобы не повторять неудачный опыт Дональда Трампа на саммите США-Россия 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх