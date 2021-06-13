Путин и Байден отказались от совместной пресс-конференции

Команда президента США отказалась от идеи совместной пресс-конференции Джо Байдена с Владимиром Путиным после будущей их встречи в Швейцарии, чтобы не повторять неудачный опыт Дональда Трампа на саммите США-Россия 2018 года, сообщает РИА «Новости».