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Файзуллаев: «Я, как и все, был в шоке от гола Койта»

Файзуллаев: «Я, как и все, был в шоке от гола Койта»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвел итоги первого матча с московским «Динамо» (2:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, отдельно прокомментировав гол форварда армейцев Секу Койта, которому он отдал голевую передачу.

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