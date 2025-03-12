Файзуллаев: «Я, как и все, был в шоке от гола Койта»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвел итоги первого матча с московским «Динамо» (2:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, отдельно прокомментировав гол форварда армейцев Секу Койта, которому он отдал голевую передачу.
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