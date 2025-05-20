Трамп допустил, что США могут передадать Европе роль в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то Соединенные Штаты отойдут в сторону и "передадут дела" Европе.