Российские силы уничтожили склад с украинскими беспилотниками в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по складу с украинскими беспилотными летательными аппаратами и их комплектующими в селе Кучиновка Сновского района Черниговской области, сообщили 12 июля в Министерстве обороны РФ.
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