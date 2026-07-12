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Регионы России

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Российские силы уничтожили склад с украинскими беспилотниками в Черниговской области

Российские силы уничтожили склад с украинскими беспилотниками в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по складу с украинскими беспилотными летательными аппаратами и их комплектующими в селе Кучиновка Сновского района Черниговской области, сообщили 12 июля в Министерстве обороны РФ.

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